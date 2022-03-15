На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації.

Про це повідомила у фейсбуці народна депутатка України Леся Василенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершився політком ПАРЄ. Переписали звіт про наслідки агресії РФ проти України. Більшість позицій української делегації підтримані", - зауважила вона.

Далі політикиня детально зупіняється на пунктах, що було підтримано.

1) історична логіка відновлена: звіт починається 2014 роком і чітко вказує, що події 2022 р. лиш продовження агресії, яка триває вже 8 років.

2) чітко визначена повна несумісність Росії з Радою Європи. Росія не може бути членом Ради Європи, тепер написано чорним по білому.

3) зафіксована рекомендація Комітету Міністрів визначити точну дату виключення РФ з РЄ. Таким чином затягування процедури припинення членства РФ неможливе.

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Також, за її словами, звіт доповнили рекомендаціями:

розглянути можливість створення окремого трибуналу по РФ

в ЄСПЛ пріоритет розгляду надавати українським справам проти Росії

тиснути на Росію щодо негайного звільнення з полону і відновлення повноважень мерів та представників місцевих органів влади

"Далі дивує лицемірство країн звісно. Їхні уряди вже давно дають Україні зброю і військову підтримку, а тут депутати далі бояться включити бодай натяк на мілітарну підтримку України. Дуже шкода. В залі продовжимо боротьбу за пряму рекомендацію країнам членам Ради Європи все таки надавати Україні ВСЮ можливу допомогу, а не лише гуманітарну підтримку. Вже за пару годин буде перше рішення про перше виключення РФ з міжнародних організацій", - резюмує Василенко.