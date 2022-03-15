Україна успішно пройшла технічні випробування для синхронізації з ENTSO-E, – Тімченко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на слова гендиректор ДТЕК Максима Тімченка.
"У нашій нинішній ситуації немає виправдання тому, щоб не завершити цей процес (синхронізацію з європейською енергосистемою) якнайшвидше", - заявив Тімченко, додавши, що всі технічні випробування українська енергосистема уже успішно завершила.
Німецьке видання зазначає, що остаточна синхронізація України з енергосистемою може відбутися уже цього тижня.
"Україна може зістикуватися з Європою вже цього тижня. Процес, який зазвичай займає роки, має бути максимально стислим", - йдеться в ній.
Це дасть можливість Україні убезпечити електропостачання для мільйонів споживачів, а для Європи відкриється новий величезний ринок.