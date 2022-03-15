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Щоб зупинити війну, санкцій недостатньо, потрібні поставки зброї, - єврокомісар

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Щоб зупинити війну, санкцій недостатньо, потрібні поставки зброї, - єврокомісар
Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, запроваджені ЄС мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.

"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але, на жаль, ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни" - заявив Джентілоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок

Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок остаточно затвердила четвертий пакет санкцій проти Росії.

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Топ коментарі

  • whywhy
    Каждый поставленный джавелин это гарантированный прогрев жоп экипажа рашкотанка
  • Ksenia VB
    Нарешті дійшло.
  • Mod Dom
    Какую зброю дает Байден - хорошо известно. А ещё более известно - какую не дает. Нет ничего настоящего на фронте, ни высокоточных Химарисов бьющих на 300км (только что поставлены в Иорданию), ни МИГов, ни безоткатных орудий. Стингеры он разрешил поставить ограниченную партию странам Балтии, а на прямую Стингеры не даёт.
    Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
    Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
    И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
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