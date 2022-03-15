Без електрики залишаються майже 1,7 тисяч населених пунктів, - Міненерго
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
За минулу добу українські енергетики відновили електропостачання близько 43,5 тисячам споживачів.
Зокрема, в Запорізькій області електропостачання відновили для 15,8 тис. споживачів, у Донецькій області - 13 тисячам, у Київській області - для 8,6 тис., у Чернігівській області - для 6 тис. домогосподарств.
Крім того, у Сумській області ремонтні бригади відновили електропостачання в Краснопілля, однак через бойові дії знову відбулися пошкодження та знеструмлення споживачів.
"Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц у допустимому діапазоні", - йдеться в повідомленні.
Найскладніша ситуація із газопостачанням спостерігається в Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях.