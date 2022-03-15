На Київщині комендантську годину оголосили на півтори доби, до 7:00 17 березня, - Кулеба

На Київщині запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у своєму Телеграм-каналі.

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"По всій Київській області з 15 до 17 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00. Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи)", - написав він.

Чиновник наголосив, що це вимушені заходи, які мають на меті захистити жителів регіону.

"Просимо всіх підготуватися до того, що найближчі півтори доби ви проведете у власних помешканнях або укриттях. Влада та всі обласні служби роблять все необхідне для безпеки населення", - підсумував він.

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