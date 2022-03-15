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Кличко закликав киян-чоловіків, які виїхали, повернутися захищати столицю

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Кличко закликав киян-чоловіків, які виїхали, повернутися захищати столицю
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян-чоловіків, які поїхали, із закликом повернутися до міста для захисту та оборони столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  своє звернення мер оприлюднив в Телеграм.

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"Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати", - написав Кличко у телеграмі.

Він також зазначив, що на сьогодні важливими є зусилля кожного киянина.

"Хтось зі зброєю в руках - в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті. Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може", - сказав Кличко.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    ЗБРОЮ роздавати збираєтесь?!
    А то чим захищати - пляшками та камінням?
  • taddyboy Harper
    Те саме було і сто років тому. Більшовицькі орки Муравйова у 1918 році захопили Київ силами в 6-7 тис. В той час війська УНР були переважно загітовані більшовиками і всі ці полки в Київі і Броварах сиділи в казармах співаючи пісні на кшталт "хай діти бариги йдуть воювати, брацький расійський народ, ету вацну прідумалі палітікі"... А в самому Київі сиділо по хатах 100 тис. колишніх офіцерів (солдатів навіть не рахували) царської армії, пили чаї, і думали що їх це мине... Далі був геноцид і червоний терор...
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