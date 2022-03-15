Білоруський парламент своїм рішенням подовжив можливість РФ вбивати українців і знищувати міста

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 14 березня представив законопроєкт депутатам.

Про це інформує ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ

Палата представників білоруського парламенту ратифікувала договори про співпрацю з РФ у військовій сфері. Законопроєкт депутатам представив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомили у пресслужбі нижньої палати білоруського парламенту.

Мова про ратифікацію міжурядового протоколу про продовження терміну дії угоди про порядок використання та утримання радіостанції Вілейка, а також про порядок завершення будівництва, використання та утримання вузла Барановичі системи попередження про ракетний напад.

Фактично це означає, що Білорусь подовжила можливість країні-агресору Росії вбивати українців і нищити їхні будинки.

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