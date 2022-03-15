Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
За 100 доларів можна було придбати мініфігурку "Зеленського", а "коктелі" у формі пляшечки з прапором України за 10.
Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.
Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.
"Ми зробили якнайбільше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації", – йдеться на Facebook-сторінці компанії.
За час аукціону вдалось зібрати 16 540 доларів. Усі зібрані кошти передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги у всьому світі. Зараз організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.
Раніше данський виробник іграшок та конструкторів Lego призупинив постачання продукції в 81 магазин у Росії.
Фото: Citizen Brick