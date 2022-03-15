В ООН заявляють, що кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів осіб

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни від початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник організації Поль Дійон на щоденному брифінгу ООН 15 березня.

З цих 3 млн приблизно 1,4 млн осіб - діти, та близько 157 тисяч осіб - громадяни інших країн, які проживали в Україні.

З-поміж сусідів України, основним напрямком виїзду залишається Польща. З 24 лютого кордон перетнули майже 1,8 млн осіб (ймовірно, цифра включає і тих, хто рушив транзитом далі у Європу).

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