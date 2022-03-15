З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автівок, - міськрада
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Станом на 14:00 15 березня відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі машин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
Зазначається, що люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.
Також нагадується, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці.