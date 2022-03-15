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Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ

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Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ
Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

"Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках", - сказав Горбач на брифінгу в українському медіацентрі в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.

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"Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється", – уточнив Горбач.

Топ коментарі

  • Искандер Бей
    ти ідіот. в практиці міжнародного права країна, яка зазнала військової агресії, не оголошує війну агресору, а відмобілізовується і воює..
  • Nick Heinen
    Тобто армійці нехай навіть строковики до оборони не залучаються. Фактично армія ще не задіяна, бодаються з окупантами лише контракт+добровольці. Наші 2700 танків ще ніхто не бачив, а вони є. Наші 11000 ББМ теж ніхто не бачив, а вони є. Мирняк нічим не озброюють, "на довольствие" не ставлять, роботи не дають, до оборони теж не залучають. Гм... що відбувається? Якась дивна війна.
  • Константин См
    До речи це правда, що Зеленський досі попри введення військового стану не оголосив війну рашці? Сьогодні мене приголомшили цим знайомі, я був впевнений, що введення стану по всій країні автоматично призводить і до оголошення війни - а оно ось як виходить? В які ігри воно грає с ****** до сих пір???
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