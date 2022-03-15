Уламок ракети, який влучить у Запорізьку АЕС, може спричинити ядерну катастрофу, – "Енергоатом"
Про це заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вперше в історії мирної атомної енергії загарбники вторглися на територію атомної станції, захопили адміністративну будівлю та навчально-тренувальний центр. Це надзвичайно небезпечно, оскільки ЗАЕС має 6 енергоблоків, кожен потужністю 1000 МВт. Також там всередині зберігається велика кількість радіоактивних матеріалів та ядерного палива і знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива – з контейнерами з відпрацьованими паливними збірками", - зазначив Котін.
За його словами, будь-який уламок боєприпасу чи ракети, який потрапить туди, може спричинити ядерну катастрофу чи витік радіації.
Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Станцію штурмувала ворожа колона, в складі якої було близько 100 одиниць техніки. Під час штурму загинули три військовослужбовці Національної гвардії, ще двоє дістали поранення.