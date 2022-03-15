Зеленський виступив на Joint Expeditionary Force: Ми робимо все, щоб отримати літаки, протиповітряну оборону. ВIДЕО

Президент України виступив на Joint Expeditionary Force

Відео виступу Зеленський опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Виступив на Joint Expeditionary Force, де ще раз наголосив: ми запропонували шлях. Шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону", - зауважив президент.

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