Члени НАТО загіпнотизовані агресією Росії. Наш народ вже розуміє, що Україна не вступить до Альянсу і має розраховувати на себе, - Зеленський

Україна зараз не претендує на активізацію 5-ї статті договору про НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу на Joint Expeditionary Force, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви розумієте, з якою загрозою ми маємо справу. Я не вважаю цих людей кимось, це щось. Ми вважаємо, що це звірство. Я хочу представити своє бачення, як можна зупинити цю війну...Російське вторгнення в Україну зруйнувало абсолютно все, на чому трималась безпека регіону...Наймогутніший альянс світу, НАТО, схоже, чи деякі члени цього альянсу загіпнотизовані вторгненням Росії в Україну. Ми чуємо дуже багато міркувань про третю світову війну, про те, що вона може розпочатися, якщо НАТО закриє небо для російських ракет. Через це російські війська можуть бомбардувати мирні міста", - дорікнув президент.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди, розуміємо. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але також почули, що нам туди не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають", - зазначив він.

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