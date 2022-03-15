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Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ

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Рада позбавила Киву мандата народного депутата, - ЗМІ
Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата народного депутата.

Про це повідомили співрозмовники УП у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Кива більше не депутат. 335 голосів "за" його виключення", - розповідає видання.

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Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві. Уночі 24 лютого Ілля Кива з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

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Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Надо всех колаборантов выкуривать и выжигать, вот до чего доводит политика терпимости к этим уродам
  • Sophia-Maria Duglass
    А мертветчука ? За золотой вагон с российским орлами
  • НБ
    А як що до "троєжиддя *****" - Бойко, Рабіновіча і Новінського?
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