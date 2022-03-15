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Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп "ЄС" Гончаренко

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Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп "ЄС" Гончаренко
Декілька народних депутатів "Опозиційної платформи – За життя" написали заяви про вихід із фракції

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяви про їх вихід із депутатської фракції ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

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Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відповідне повідомлення про заяви нардепів щодо виходу з фракції ОПЗЖ, яке роздали в Раді.

Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп ЄС Гончаренко 01

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада позбавила їхнього колегу Іллю Ківу мандата народного депутата. Того ж дня працівники ДБР провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • siveryanin
    Відправити їх у зоопарк Фельдмана і помістити у вольєри та показувати за гроші.
  • Vitia Ma
    І що з того? Завтра вони замість ОПЗЖ створять іншу партію і туди знову підуть всі хто був в Партії Регіонів і ОПЗЖ. Це ж вже не раз було! Всім хто коли небудь був в Партії Регіонів і в ОПЗЖ в тому числі в місцевих радах і сільских потрібно назавжди заборонити балотуватись і займати будь-які посади в органах державної влади!!!
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