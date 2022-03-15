Абрамович, Плачкова, Фельдман та Столар написали заяви про їх вихід із фракції ОПЗЖ, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Декілька народних депутатів "Опозиційної платформи – За життя" написали заяви про вихід із фракції

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Також депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяви про їх вихід із депутатської фракції ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

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Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відповідне повідомлення про заяви нардепів щодо виходу з фракції ОПЗЖ, яке роздали в Раді.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада позбавила їхнього колегу Іллю Ківу мандата народного депутата. Того ж дня працівники ДБР провели обшуки у низки народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.