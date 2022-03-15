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Російську військову машину ще можна зупинити. Ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше, - Зеленський

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Російську військову машину ще можна зупинити. Ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше, - Зеленський
Якщо не зупинити Російську Федерацію в України, вона піде далі. Найпершими можуть постраждати прибалтійські країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу на Joint Expeditionary Force, інформує Цензор.НЕТ.

"Російську військову машину ще можна зупинити. Ще можна зупинити вбивства людей! І ви бачите, як ми боремося, а разом з вами буде легше точно. Слід зупинити руйнування демократії, зупинити на нашій землі, або вони прийдуть до вас також", - сказав Зеленський, зауваживши, що далі під удар РФ можуть потрапити країни Балтії.

"Допомагайте собі, допомагаючи нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо...Обсяг, який ви даєте нам на тиждень, ми використовуємо за 20 години. Тут скільки окупантів, наші війська називають їх саранчею...", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалених санкцій проти Росії не достатньо. Це потрібно вирішувати негайно, поки агресор не пішов далі, - Зеленський

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Да пусть дует в уши всё подряд. Главное,чтобы Запад проняло и оружия побольше давали.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Они впишутся когда ВСУ будут добивать остатки русге, чтоб десказать разделить победу
  • Александр d30dc4a6
    Пусть он скажет ЧТО СДЕЛАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ за 3 года что он у корыта?
    Только ******, и ******, ******, и ******.... все 3 года. И вся его шобла.
    Разосрал все, что было создано до него!
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