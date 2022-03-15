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Розвідка оприлюднила список росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні. Серед них є жінки

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Розвідка оприлюднила список росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні. Серед них є жінки
Головне управління розвідки МО УКраїни оприлюднила список зі 190 ворожих російських військовослужбовців, що беруть участь у військових злочинах проти українського народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал ГУР.

Мова йде про майже 200 військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) м. Новосибірськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України. 

"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок — тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", - стверджують у ГУР МО України.

Зі списком окупантів ви можете ознайомитись за посиланням.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Неее, у этих тварей НЕТ ни пола ни возраста ,МОЧИТЬ ВСЕХ !! Слава Украине !
  • экзорцист
    Опечатка на Цензорі. Замість "серед них є жінки" слід читати "серед них є самки". Бо жінки - це у людей.
  • Саша Иванов 67f184a3
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