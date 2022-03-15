Зеленський призначив Героя України, екскомандувача ООС Павлюка главою Київської ОВА. Новим командувачем ООС став генерал-майор Москальов
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Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником ОВА Олександра Павлюка, Героя України, командувача ООС. Звільнений голова Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Указ підписано", - зауважив глава держави.