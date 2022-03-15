Зеленський призначив Героя України, екскомандувача ООС Павлюка главою Київської ОВА. Новим командувачем ООС став генерал-майор Москальов

Окупанти продовжують вважати захоплення столиці своєю ключовою метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд.