Зеленський про бомбардування українських міст: В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі

Наразі відомо про 5 загиблих киян внаслідок нічних обстрілів Києва військами РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська атакували Київ. Атакували киян. Відомо про 5 загиблих в Києві. Це в нашій столиці. В місті, про яке ви говорили - "мать городов русских", яке зробило наші народи історичними, яке ви сьогодні бомбили. Просто людей, житлові масиви. Нам таких дітей точно не треба, дякую", - заявив Зеленський.

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"Минулої ночі майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги. Ракетним ударом зруйновано аеропорт у Дніпрі, Харків – російські авіабомби били по житлових кварталах, ще артилерія, ще міномети. Бої тривають і в області: Ізюм, Чугуїв. Продовжується розбір завалів у Рівному після ракетного удару по телевежі. Станом на цей час відомо про 19 загиблих", - додав глава держави.

"Древній Чернігів, Остер, переживають таку жорстку атаку з боку Росії, що вона стерла у пил будь які свої претензії на культурний зв'язок з часами Русі. В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі", - заявив він.