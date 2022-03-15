Російські окупанти продовжують тримати у заручниках лікарів та пацієнтів у маріупольській лікарні, - голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Таку звістку з обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя встиг передати один з працівників лікарні.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Про те, що у обласній лікарні Маріуполя окупанти тримають в полоні і лікарів, і пацієнтів, Цензор.НЕТ вже повідомляв. Далі – цитата працівника лікарні на 15 березня:

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки…До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна".

Як зазначає сам Павло Кириленко, днями російські окупанти практично зруйнували лікарню – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні - працювати і лікуватися.

"Російським нелюдам мало руйнувань – тепер вони зробили із людей заручників. Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з вимогою відреагувати на ці злісні порушення норм і звичаїв війни, на ці кричущі злочини проти людяності. Росія і кожен її громадянин, причетний до злочинів в Україні, має бути покараний!", - повідомляє очільник Донеччини та надає фото лікарні у мирний час. На фото лікарня у мирний час, до приходу ворога.

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