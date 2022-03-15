Окупанти розстріляли трьох підлітків в селі поблизу Чернігова, - керівник облпрокуратури Василина

У селі Мохнатин, що біля Чернігова, російські окупанти розстріляли трьох місцевих підлітків. Двом загиблим по 17 років, одному – 19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному сказав керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина.

З його слів, повідомлення про вчинення злочину надійшло 14 березня близько 15 години.

"Згідно з свіченнями громадянина, який звернувся з цього приводу, проїжджала колона військової техніки РФ: 7 бензовозів, 3 КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП", – сказав Сергій Василина.

Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному хлопцю, відірвало ногу, він також загинув.

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