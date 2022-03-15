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Вконтакте не виключає технічного дефолту

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Вконтакте не виключає технічного дефолту
VK Company Limited, яка володіє російською соцмережею Вконтакте, допустила можливість технічного дефолту за облігаціями на 400 мільйонів доларів з погашенням у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яке цитує Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Така ймовірність виникла через те, що торги глобальними депозитарними розписками (НДР) на Лондонській фондовій біржі (LSE) було припинено 3 березня.

У випадку, якщо торги припиняються на 10 днів і більше, власники бондів мають право вимагати дострокового погашення. Як уточнили у VK, власники зможуть вимагати дострокового погашення вже 16 березня.

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"Якщо відбудеться "Подія Делістингу", компанія продовжуватиме діяти сумлінно і має намір розпочати переговори з власниками облігацій, щоб знайти відповідне рішення у цих обставинах; при цьому немає гарантії, що такі переговори будуть успішними", - зазначають у повідомленні.

Якщо ж компанія не зможе успішно провести переговори з власниками облігацій та не виплатить відповідну суму основного боргу за облігаціями протягом трьох днів з дати настання строку платежу або не виплатить відсотки протягом 14 днів, настане технічний дефолт.

"Компанія має намір якнайшвидше розпочати переговори з усіма власниками облігацій для обговорення можливих альтернатив реалізації власниками облігацій права пред'явлення до погашення", - резюмується там.

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    Піздєц їх рубльовим вкладам
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    МИД РФ сообщает о «введениии персональных санкций против президента США Байдена и госсекретаря Блинкена».
  • ingvarr papusha
    🤣🤣🤣 все теперь точно зеркальные санкции . ***** рашка просто ущербная во всём
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