ВР на час війни схвалила податкові стимули для бізнесу

Верховна Рада схвалила податкові стимули для бізнесу на час війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, за відповідний закон №7137-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" проголосували 340 народних депутатів.

Згідно з законом, на період дії воєнного стану сплачувати єдиний податок зможуть не лише ФОПи-"спрощенці", а й великі підприємства.

Закон підвищує ліміт доходів для використання єдиного податку з 10 млн до 10 млрд гривень. Це значно розширює коло підприємств, які зможуть зменшити податкове навантаження на час війни та зберегти свою діяльність. Податок з обороту встановлюється на рівні 2%.

Крім того, для таких підприємств знімається обмеження за кількістю працівників та видів діяльності (виняток становить діяльність, пов’язана з підакцизними товарами та гральним бізнесом).

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Окрім цього, документом визначаються особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку. Також передбачається зменшення ставки ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на пальне.

Своєю чергою передбачено звільнити споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, обмежити місячну винагороду держслужбовців десятьма розмірами мінімальної заробітної плати та звільнити від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії Російської Федерації.

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