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Україні необхідно укласти новий оборонний союз з країною, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія, - Данілов

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Україні необхідно укласти новий оборонний союз з країною, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія, - Данілов
Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Інституції, що були створені після Другої світової війни, не впливають на безпекову ситуацію у світі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей, хто за це відповість?

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Великобританія", - зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія обіцяє й надалі надавати Україні військову підтримку

Топ коментарі

  • Y.M. Z.
    Уважно стежимо за Зеленським і "переговорниками":

    Ліва рука готує документи у Гааґу на військового злочинця і всю його камарилью.

    Права рука мріє (і готова) тиснути руку "прєзідєнтавєлікайстрани" і отримувати від нього гарантії ненападу і "безпеки".

    Девід Копперфілд відпочиває.
  • Sophia-Maria Duglass
    Флаг Украины над резиденцией Джонсона
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Не просто договор, а размещение ядерного оружия на территории Украины.
    Только тэто может быть гарантией
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