Україні необхідно укласти новий оборонний союз з країною, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія, - Данілов

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Інституції, що були створені після Другої світової війни, не впливають на безпекову ситуацію у світі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей, хто за це відповість?

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Великобританія", - зазначив Данілов.

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