Війська РФ наразі застосовують авіаційні удари переважно по зоні ООС та Маріуполю, - Арестович

Російська Федерація нині сконцентрувала застосування авіаційних ударів переважно по зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі та по Маріуполю, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Як ви бачите, вже третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаєву або застосовує обмежено... Єдині райони, де застосовує авіаційні удари Росія, - це зона ООС та Маріуполь. Але ми впроваджуємо заходи, які мають полегшити ситуацію з точки зору повітряного впливу", - сказав Арестович на брифінгу в Офісі президента у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він пов'язав обмежене застосування Росією авіаударів по центральній, північній та південній частинах України з тим, що російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції.

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"Загалом ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання та грошей, чого у них немає... Повітряні удари здійснювалися одиночними літаками, по два і максимум до шести. Так от 83 літаки РФ наші Збройні сили вже збили. Це означає, що вони й так застосовували 120-140 літаків із 500. Половини з них уже немає", - повідомив радник голови Офісу президента.

Як зазначив Арестович, "треба розуміти, наразі ворог зміщуватиме свої основні зусилля у напрямку ракетних ударів балістичними ракетами типу "Іскандер" або крилатими ракетами з літаків РФ".