Росія може організувати операцію під фальшивим прапором із застосуванням хімічної зброї в Україні, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що Росія може сфабрикувати обставини для виправдання використання хімічної зброї проти України.

"Упродовж кількох місяців ми викривали довгий список російської брехні. Вони заявили, що не планували вторгатися в Україну. Але вони це зробили. Вони заявили, що виводять свої війська. Але направили ще більше. Вони стверджують, що боронять мирних жителів. Але вони вбивають мирних жителів. Тепер вони роблять абсурдні заяви про біологічні лабораторії та хімічну зброю в Україні. Це просто ще одна брехня. І ми занепокоєні тим, що Москва може організувати операцію під фальшивим прапором, можливо, із застосуванням хімічної зброї", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні позачергового засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 16 березня у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Столтенберг констатував, що "будь-яке використання хімічної зброї буде порушенням міжнародного права та порушенням заборони на використання хімічної зброї. "Ми закликаємо Росію не використовувати хімічну зброю. Ми закликаємо Росію вивести свої сили та припинити бої і особливо не використовувати хімічну зброю", - закликав генсек НАТО Москву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цілком можливо, що Росія планує операцію із хімічною зброєю, - Столтенберг

При цьому він зазначив, що Росія і раніше використовувала хімічний елемент, "щоб убити політичного опонента", так само, як, "підтримуючи режим Асада, допомогла спростити застосування хімічної зброї".

Водночас Столтенберг не відповів на запитання, як НАТО відреагує, якщо Росія все-таки застосує хімічну зброю у війні з Україною. "Наша основна відповідальність – захист союзників НАТО. Важливо, щоб Росія зрозуміла, що ми готові це робити. Ми бачимо, як вони зараз звинувачують Україну та союзників щодо НАТО у виробництві хімічної зброї. Це брехня. Тому в нас викликає занепокоєння, що вони зроблять саме так. Президент США та інші союзники чітко заявили, що якщо вони використають хімічну зброю, вони за це заплатять високу ціну. Але я не спекулюватиму щодо будь-якої військової реакції з боку НАТО, крім того, що НАТО робитиме все, щоб захистити союзників", - відреагував генсек Альянсу.