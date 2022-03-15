Рада визнала добровольців тероборони учасниками бойових дій

Верховна Рада визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України учасниками бойових дій.

Відповідний законопроєкт №7151 прийнято в цілому. За цей законопроєкт проголосували 344 народні депутати, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, з початком військової агресії Російської Федерації проти України для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави стали активно залучатися добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня. Перелік ухвалених рішень

Тому в умовах військового вторгнення в Україну агресора і з метою посилення можливості захисту Вітчизни виникла потреба на законодавчому рівні визнати добровольців Сил тероборони ЗСУ ветеранами війни.