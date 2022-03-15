Новини • Війна

Рада визнала добровольців тероборони учасниками бойових дій

14 07534
Рада визнала добровольців тероборони учасниками бойових дій
Верховна Рада визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України учасниками бойових дій.

Відповідний законопроєкт №7151 прийнято в цілому. За цей законопроєкт проголосували 344 народні депутати, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, з початком військової агресії Російської Федерації проти України для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави стали активно залучатися добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня. Перелік ухвалених рішень

Тому в умовах військового вторгнення в Україну агресора і з метою посилення можливості захисту Вітчизни виникла потреба на законодавчому рівні визнати добровольців Сил тероборони ЗСУ ветеранами війни.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    війна війною а чиновницький планктон вже собі преференції повоенні готовить ...- так як в сьогоднішній "тер обороні" всі блатні та хто був біля кормушки - весь депутатський місцевий корпус - брати свати та діти - так як і на фронт не поженуть а потім земельку та все інше отримають ...- от таке то от ...
  • No way 04b199f5
    Это хорошо, люди получат льготы за свой риск и участие. ... Только вот вопрос, когда будут регистрировать, нужно запретить депутатам получать подобный статус, если он не подтвержден реальным участием в теробороне
  • Лилия Стацкая
    Це вже святе.Тероборона це прості люди, що не побоялися в час війни вийти проти величезної арміі орків,фактично не маючи військового досвіду, вони йшли за позовом серця і воюють ,і нажаль гинуть за нашу Україну.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини