Міністр оборони України візьме участь в зустрічі НАТО, Угорщина не застосувала вето

Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО, що відбудеться завтра, 16 березня.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков та наші давні партнери - Грузія, Фінляндія, Швеція та ЄС", - розповів Столтенберг.

Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, вирішила не застосовувати своє вето.

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Це вже не вперше від початку війни Росії проти України Угорщина не блокує участь України в міністерських зустрічах НАТО. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба долучався до засіданням міністрів закордонних справ Альянсу.

Як повідомлялося, на початку березня Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО, що раніше теж блокувала Угорщина.