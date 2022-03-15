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Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак

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Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак
Призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - написав Єрмак у фейсбуці.

"Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - підкреслив керівник ОП.

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Єрмак також звернувся до урядів країн-партерів: "Ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?".

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Топ коментарі

  • Gal
    Ізраїль дружня країна?! Це що, такий жарт? 95-го кварталу?
  • Rik Satin
    Жидівня пархата.
    Піля війни першочерговою має бути петиція про "Хєр їм, а не поломництво в Умань".
  • Zet Zet
    "Неначе суки з кобелями
    Жиди злигались з москалями.
    І тічка та здавна й понині
    Гаса по нашій Україні".
    (Т. Г. ШЕВЧЕНКО)
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