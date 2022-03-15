Призупинення Ізраїлем безвізу для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення, - Єрмак

Призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - написав Єрмак у фейсбуці.

"Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - підкреслив керівник ОП.

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Єрмак також звернувся до урядів країн-партерів: "Ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?".