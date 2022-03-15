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Біля Мінська помітили поїзд з військовою технікою білоруської армії. ВIДЕО

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Біля Мінська помітили поїзд з військовою технікою білоруської армії. ВIДЕО
Журналісти помітили переміщення поїзду з військовою технікою, на якій є маркування збройних сил Республіки Білорусь, а також вантажівки із ракетами "Іскандер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на білоруського журналіста і фотографа Антона Мотолька.

Потяг завантажений військовою технікою помітили близько 16:55 (за мінським часом) на залізничній станції "Азярышча" біля Мінська.

На відеозаписі можна полічити, що на потяг завантажено близько 22 одиниць техніки різного типу.

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Журналісти твердять, що помітили БМП-2, машину розмінування БМР-1К, броньовану розвідувально-бойову машину "Кайман" і БМП-1КШ.

Згодом Мотолько повідомив, що, ймовірно, на відео зафіксували погрузку 120 окремої механізованої бригади.

На автодорозі з Мінська в напрямку Гомеля помітили сім вантажівок, на яких розмістили по дві ракети для ракетних комплексів "Іскандер".

Біля Мозира на кордоні з Україною помітили дві вантажівки, які везли ракети для зенітно-ракетних комплексів С-400.

На півночі Гомеля помітили потяг, на якому були завантажені РСЗВ "Град" та артилерійська установка калібру 120 мм "Нона-К".

Крім того, журналісти повідомляють про велике скупчення автівок патрульної поліції Чеченської Республіки біля одного з готелів у Гомельській області.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    БІЛОРУСЬКІ ДУРІКІ-ЦЕ БУДЕ ВАШОЮ НАЙБІЛЬШОЮ ПОМИЛКОЮ...
  • valera ivolgov
    Байрактари чекають сябрів - потєряшен 🤣
  • Лилия Стацкая
    Вже немає сумніву,що путлер забере з собою у могилу і кадіркина и луку.
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