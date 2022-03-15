У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення. ФОТО

Нацгвардія затримала та передала СБУ чоловіка, що виявився найманцем Росії та фотографував важливі об'єкти міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий ЗМІ.

Колаборант фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктурні об'єкти Дніпра. На місці злочину його затримав патруль Нацгвардії.









Зрадник на постійній основі надсилав світлини контакту в Росії. Нацгвардійці передали найманця країни агресора СБУ для подальшої роботи.





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