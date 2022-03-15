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У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення. ФОТО

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Нацгвардія затримала та передала СБУ чоловіка, що виявився найманцем Росії та фотографував важливі об'єкти міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий ЗМІ.

Колаборант фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктурні об'єкти Дніпра. На місці злочину його затримав патруль Нацгвардії.

У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення 01


Зрадник на постійній основі надсилав світлини контакту в Росії. Нацгвардійці передали найманця країни агресора СБУ для подальшої роботи.

У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення 02
У Дніпрі затримали найманця РФ, який фотографував укріплення 03

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СМЕРДЮЧА ГНИДА...
  • виталий пшеничко
    Ну и тварь.
  • Лилия Стацкая
    Ця сволота і далі буде заробляти криваві гроші,поки за таку діяльність не буде розстріла!!!
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