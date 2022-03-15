Росія заборонила в'їзд в країну прем'єру Канади Трюдо та ще низці канадських чиновників
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Росія вводить персональні санкції проти представників вищого керівництва та парламентарів Канади.
Про це повідомляє МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно із заявою на сайті російського відомства, з 15 березня до списку осіб, нев'їзних до РФ, включаються прем'єр-міністр Джастін Трюдо, міністри закордонних справ та національної оборони Мелані Джолі та Аніта Ананд. Серед тих, хто потрапив під заборону, також більшість депутатів Палати громад канадського парламенту.
Зазначається, що загалом у російському санкційному списку 313 канадців.