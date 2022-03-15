Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини

Росія виходить із Ради Європи. Відповідний лист Міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю організації

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Петро Толстой, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Російський депутат звинуватив у такому етапі Росії країни НАТО. Нібито вони використовували тему прав людини для "реалізації власних геополітичних інтересів та нападок" на РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія анонсувала вихід Росії з Ради Європи

"У зв’язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації. Наголошу, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення", — додав Толстой.

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.

"Під час виходу з Ради Європи Росія буде змушена денонсувати Європейську конвенцію з прав людини", - заявив Слуцький.