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Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини

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Росія виходить з Ради Європи та збирається денонсувати Європейську конвенцію з прав людини
Росія виходить із Ради Європи. Відповідний лист Міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю організації

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Петро Толстой, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Російський депутат звинуватив у такому етапі Росії країни НАТО. Нібито вони використовували тему прав людини для "реалізації власних геополітичних інтересів та нападок" на РФ.

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"У зв’язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації. Наголошу, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення", — додав Толстой.

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький.

"Під час виходу з Ради Європи Росія буде змушена денонсувати Європейську конвенцію з прав людини", - заявив Слуцький.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Папєрєднік
    Яким боком кацапи до Європи? Нах з пляжу!
  • Green sheet
    Денонсует то чего и небыло. Да и каким боком ********* к Европе?
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