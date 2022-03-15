НАТО активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що Альянс активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні надзвичайного засідання міністрів оборони країн-членів Альянс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у Столтенберга запитали, чому НАТО і США наполягають, що бойові літаки не будуть корисними для України, коли украінці висловлюють іншу думку.

"Союзники НАТО надають багато різних видів устаткування, в тому числі сучасні системи протиповітряної оборони, які насправді допомогли українцям збивати російські літаки і російські ракети, і союзники продовжують надавати підтримку, коли також йдеться про різні види систем протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг.

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Водночас, генеральний секретар Альянсу не збирається детальніше інформувати про цю допомогу.

"Але я не збираюсь вдаватись в деталі кожного виду поставок, кожного виду підтримки, в точності як і де, оскільки я думаю, що це лише більше ускладнить продовження надання такого роду підтримки. Країни-члени НАТО збільшують забезпечення сучасних систем протиповітряної оборони", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не воюватиме з Росією в Україні, бо це буде Третя світова війна.