Російські футбольні клуби не гратимуть у турнірах УЄФА, - рішення спортивного арбітражного суду
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Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив у силі заборону на участь російських футбольних команд у турнірах під егідою УЄФА. Це рішення поки не поширюється на шанси Росії все-таки виступити в кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА-2022 в Катарі.
Про це пише The Athletic, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, після початку війни Росії проти України міжнародні футбольні організації ФІФА та УЄФА заявили, що збірні Росії, а також її клуби не допускаються до міжнародних змагань.
Єдиний російський клуб, який на момент цього оголошення залишався в єврокубках, московський "Спартак" згодом був виключений з Ліги Європи. Таким чином, "РБ Лейпциг" автоматично пройшов до наступного раунду.
Видання пише, що CAS ще може вирішити скасувати заборони в повному рішенні. Але сьогоднішній проміжний вердикт майже не залишає для цього шансів.