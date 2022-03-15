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Російські футбольні клуби не гратимуть у турнірах УЄФА, - рішення спортивного арбітражного суду

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Російські футбольні клуби не гратимуть у турнірах УЄФА, - рішення спортивного арбітражного суду
Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив у силі заборону на участь російських футбольних команд у турнірах під егідою УЄФА. Це рішення поки не поширюється на шанси Росії все-таки виступити в кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА-2022 в Катарі.

Про це пише  The Athletic, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, після початку війни Росії проти України міжнародні футбольні організації ФІФА та УЄФА заявили, що збірні Росії, а також її клуби не допускаються до міжнародних змагань.

Єдиний російський клуб, який на момент цього оголошення залишався в єврокубках, московський "Спартак" згодом був виключений з Ліги Європи. Таким чином, "РБ Лейпциг" автоматично пройшов до наступного раунду.

Видання пише, що CAS ще може вирішити скасувати заборони в повному рішенні. Але сьогоднішній проміжний вердикт майже не залишає для цього шансів.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Аминь!
  • Garry Grant
    Лига чемпионов засрашки, северной Кореи,Абхазии и южной Осетии. Мосчно. Трепещи УЕФА.)
  • Frol Fedoroff
    Очень хочу увидеть, как питерский "д'Артаньян" повесится на шарфике ФК "Закат"
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