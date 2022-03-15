Нова податкова система запрацює вже цього тижня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що нова податкова система запрацює вже цього тижня.

"У тісній співпраці з президентом, з народними депутатами, ми повністю переформатуємо економічну модель України… Протягом декількох годин після набуття чинності закону Кабінет Міністрів ухвалить усі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у вівторок удень, передає Цензор.НЕТ.

Так, серед ухвалених Верховною Радою змін під час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.

Зокрема, підприємства з обігом до 10 млрд грн зможуть перейти на сплату єдиного податку, а також знімаються всі інші обмеження щодо кількості робітників та видів діяльності (крім підакцизних товарів та грального бізнесу).

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Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обігу.

Також проєкт закону містить безліч інших позитивних новацій, серед яких: фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі, а також фізичні особи-підприємці не сплачуватимуть ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників, а також на період воєнного стану ФОП не сплачуватимуть ЄСВ, якщо не отримують дохід.

Крім того, зміни передбачають що: санкції за порушення закону про РРО не застосовуватимуться до завершення воєнного стану; з 24 лютого до кінця року звільняються від сплати за землю платники, на територіях яких тривають бойові дії; не сплачуватиметься ПДВ за товари, знищені під час війни, а також передані на потреби оборони; буде скасовано акциз на пальне, а ставку ПДВ за цими позиціями буде зменшено з 20% до 7%.

За словами прем'єра, уряд вже сьогодні ухвалить рішення про заборону перевірок бізнесу, крім тих, що стосуються безпеки та здоров'я громадян.

"Одночасно буде скасовано вимоги отримання дозволів для значної частини підприємницької діяльності", - додав прем'єр.