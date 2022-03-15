ЄС витратив понад 12 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв з початку війни
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Починаючи з 24 лютого країни Європейського Союзу витратили на закупівлю російського вугілля, нафти та газу 12,6 мільярда євро.
Про це йдеться на сайті Europe beyond coal, який цитує Економічна правда, поідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, з початку військової агресії РФ проти України станом на 15 березня на купівлю нафти країни Євросоюзу витратили 6,2 млрд євро, газу – 5,8 млрд євро, вугілля – 590 млн євро.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що постачання енергоносіїв з Росії навмисно було виведено з-під санкцій, оскільки інших способів забезпечити енергобезпеку Європи зараз немає.