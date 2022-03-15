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Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Ворога відкинуто за межі попередніх позицій, - Синєгубов

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Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Ворога відкинуто за межі попередніх позицій, - Синєгубов
Російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків, проте зазнали ганебної поразки та були відкинути за межі попередніх позицій.

Про це пише у телеграм-каналі глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий доказ того, що Збройні Сили України не відступлять ні на метр! Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом" - пише він.

За словами Синєгубова, пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій.

"У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції. Втрати ворога підраховуємо. Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ворога немає жодних шансів зайти в місто і взяти Харків, - Синєгубов 

Топ коментарі

  • Oleksandr Hordynskyy
    Слава ЗСУ!!!
  • Olga Sverdlo
    Против регулярной армии это бесполезный хлам. Здесь из них будет фарш. Как с кадыровцами После этого они на века закажут своим потомкам не соваться в Украину.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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