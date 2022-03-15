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В Україні витрати на армію збільшили на 67 мільярдів гривень

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В Україні витрати на армію збільшили на 67 мільярдів гривень
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення витрат на армію на 67 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує УНІАН із посиланням на повідомлення народного депутата України Ярослава Железняка у Telegram-каналі.

За словами Железняка, за ухвалення проєкту закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (№ 7167) проголосували 342 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є забезпечення ефективного захисту територіальної цілісності та суверенітету України, захисту вільного судноплавства, територіальних вод у Чорному та Азовському морях та підтримки енергетичного сектору з метою інтеграції України до європейської об’єднаної енергосистеми.

Повна сума коштів обсягом 67 млрд 565 млн 140 тис. грн буде залучена за рахунок кредитних коштів від урядів Великої Британії та Північної Ірландії.

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Топ коментарі

  • vismavista
    Помнится, за две недели до начала войны, подали законопроект по увеличению финансирования ВСУ. На что предатель Гетманцев, зеленый глава комитета с издевкой заявил
    :
    -"не надо манипуляций"! Теперь они все в "героях" ходят. А два года срывали гособоронзаказ, вместо закупок ПВО, третью честь бюджета пускали на воровство со стройки дорог. По которым теперь ездят русские танки..
  • GoodWin
    от чого ще на початку року цього було не зробити ?
  • Мирон Левицький
    А якби вкрали на дорогах?
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