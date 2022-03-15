Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв’язок, - Путін

61 166114
Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв’язок, - Путін
Глава Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Мішель написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мішель сказав, що підкреслив президенту Росії "нагальну необхідність припинення братовбивчої війни проти України".

Він закликав до негайного припинення вогню та виведення російських військ та обговорив з Путіним поточні переговори між Україною та Росією.

"Захист життя цивільних є абсолютним пріоритетом. Безладний обстріл мирних жителів України з боку російських сил має бути припинений. Росія має терміново забезпечити гуманітарний доступ та безпечний прохід", - зазначив Мішель.

Читайте також: Мішель запросив лідерів ЄС на неформальну зустріч для обговорення війни в Україні

Він сказав, що ЄС є єдиним у засудженні російської агресії, відповіді потужними санкціями та наданні подальшої підтримки Україні.

У Кремлі заявили, що Владімір Путін поскаржився Мішелю на те, що "Київ не демонструє серйозного настрою на пошук взаємоприйнятних розв'язок" на переговорах українських та російських предстваників.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • CarelessBoxer7517
    Дебил, бл...дь. Какая нах БРАТОубийственная война???
  • Стрелок
    з мережи

    Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
    Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
    Мы ненавидим вас.
    Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
    И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
    Мы ненавидим вас.
    Вы пришли подло. Ночью.
    На. Нашу. Землю!
    Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
    Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
    Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
    За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
    За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
    За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини