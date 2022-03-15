Байден наступного тижня може приїхати в Брюссель на саміт ЄС

Президент США Джо Байден ймовірно приєднається до саміту 27 лідерів Європейського Союзу в Брюсселі 24 березня, щоб обговорити конфлікт в Україні.

Про це заявив у вівторок офіційний представник ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ

Раніше джерела повідомляли агентству у понеділок, що Байден мав приєднатися до лідерів країн НАТО у Брюсселі 23 березня, щоб обговорити війну Росії в Україні.

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За даними агентства, президент США Джо Байден у рамках можливої поїздки до Європи наступного тижня, ймовірно, відвідає Польщу- втім, ані європейська поїздка загалом, ані плани щодо Варшави ще не підтверджені.

Ймовірний візит Байдена до Європи відбудеться після візиту віцепрезидентки Камали Гарріс до Польщі та Румунії минулого тижня.