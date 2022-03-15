Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня
3 44020
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував проведення позачергового саміту країн-членів НАТО 24 березня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO . Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - написав він.