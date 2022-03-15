Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував проведення позачергового саміту країн-членів НАТО 24 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO . Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - написав він.

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