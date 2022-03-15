Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

3 44020
Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував проведення позачергового саміту країн-членів НАТО 24 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO . Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може організувати операцію під фальшивим прапором із застосуванням хімічної зброї в Україні, - Столтенберг

Топ коментарі

  • piligrim
    24-го?... та не торопитесь, у нас еще куча времени...
  • Тетяна Тать
    якого року, суки?
  • ODNAKO
    Та якось пох, вже всю свою ефективність натівські стурбовані оннаністи показали...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини