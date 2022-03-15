Ми фіксуємо свідомий розстріл громадян України російськими військами, - Монастирський

Команди керівників загарбників на відкриття вогню по мирних жителях є абсолютно чіткими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"​Абсолютно чітко і очевидно ми фіксуємо свідомий розстріл громадян України російськими військами. Абсолютно чітко є команди керівників на відкриття вогню по мирних жителях, є кілька таких фактів наразі. Абсолютно чітко звучить наказ (у загарбників – ред.) на фактично мародерство, вчинення крадіжок з приватних будинків, магазинів, банкоматів і банків, які знаходяться на окупованих територіях", - сказав Монастирський.

За його словами, все це фіксується органами Нацполіції, у тому числі це підтверджується фактами прослуховування телефонів загарбників, частину з яких МВС викладає у відкритий доступ.

Окремо він зазначив, що нині однією з основних проблем під час евакуації стали факти розстрілу мирних громадян у так званих "зелених коридорах".

"На жаль, все частіше і частіше ми фіксуємо такі обстріли. Відомим став нещодавній розстріл родини Перебийніс в Ірпені – сім’я загинула від міни, коли вони майже добралися вже до пункту евакуації, де чекали рятувальники. Загинули дружина Тетяна і двоє дітей: 9-річна Аліса і хлопчик Микита. Сім'я виїхала свого часу з Донецька, і, власне, чоловік був там", - поінформував очільник МВС.

Він також уточнив, що кілька днів тому під час евакуації із захопленого Демидова, що на Київщині, трагічно загинув поліцейський, старший сержант Олексій Пономаренко.

"Окупанти відкрили вогонь у бік мирного населення, яке супроводжувала група правоохоронців. Олексій загинув, його колега був поранений. Це щодо свідчень відкриття вогню по мирним жителям. Окрім того, ми маємо кілька співробітників ДСНС, яких було викрадено також на Київщині, про долю їх наразі невідомо", - заявив міністр.

У МВС, за словами Монастирського, розуміють, що ці рятувальники, ймовірно, перебувають у полоні.

"Саме вони (рятувальники - ред.) завжди йдуть попереду колони, першими, і саме вони фіксують ті злочини, які бачать", - поінформував очільник МВС.