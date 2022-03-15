Уявіть, що ви шукаєте слова для своїх дітей про початок війни, - виступ Зеленського перед парламентом та урядом Канади. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом та урядом Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст виступу розміщений на фейсбук-сторінці Офісу президента.

"Уявіть, що ви шукаєте слова, щоб пояснити. Пояснити своїм дітям, що почалася масштабна війна. Війна, про яку ви знаєте, що вона – на знищення вашої держави. Про яку ви знаєте, що вона – на підкорення вашого народу", - підкреслив Зеленський.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заборонила в'їзд в країну прем'єру Канади Трюдо та ще низці канадських чиновників