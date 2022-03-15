Гуманітарна допомога надійшла киянам від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Партію гуманітарної допомоги сьогодні доставили до терцентрів соцзахисту Святошинського та Дніпровського районів. Таким чином, Фонд Ріната Ахметова вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів.

Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.