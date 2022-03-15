Кулеба розповів, де у Київській області ведуться активні бойові дії

Ексголова Київської ОДА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз є велика кількість ворожої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.

"Умовно їх можна поділити не на Лівий і Правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки та сили", - сказав Кулеба.

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Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському і Броварському напрямках.

На інших напрямках, як розповів ексголова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.

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