Частини резерву розгорнуті та перейшли у контрнаступ, - оперативна інформація щодо російського вторгнення на 18:00 15 березня

Генеральний штаб оприлюднив оперативну інформацію на 18.00 15.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

У зведенні відзначається: "Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

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Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

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Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку "Азов" було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.

На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони".

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