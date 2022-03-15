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В Білому домі відреагували на санкції РФ: "Ніхто з нас не планував туристичних поїздок до Росії та не має там банківських рахунків"

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В Білому домі відреагували на санкції РФ: "Ніхто з нас не планував туристичних поїздок до Росії та не має там банківських рахунків"
Прессекретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи санкції, запроваджені, зокрема, проти неї російською владою, повідомила про відсутність у неї, як і в інших персон, планів відвідування Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це може вас здивувати, але ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ніхто з нас не має там банківських рахунків, до яких потрібний доступ", - зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що РФ запроваджує персональні санкції проти Байдена, Блінкена, Остіна та ще 10 представників американського істеблішменту.

Також читайте: Завдяки допомозі США Україна чинить опір набагато довше, ніж очікували в РФ, - Псакі

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Топ коментарі

  • оззи
    начинается стеб над козломордыми. будет весело.
  • Evgeniy Tube
    Ну все, пипец, теперь США развалится
  • Ksenia VB
    Під бурні оплески,овації залу.
    Еще один фак Путина: ведущая церемонии BAFTA-2022 показала средний палец кремлевскому диктатору
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