Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії посилення санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.
"Прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Словенії Янез Янга та Чехії Петр Фіала сьогодні прибули від імені Ради Європи до Києва. Мужність справжніх друзів України! Обговорили підтримку України та посилення санкцій проти країни-агресора", - відзначив він.